Зеленский впервые публично заявил, что размышляет об отставке Залужного
Президент Владимир Зеленский заявил, что "размышляет" над заменой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также перезагрузкой направления руководства страной. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1, сообщает Украинская правда.
Зеленского попросили прокомментировать сообщения СМИ о возможной отставке Залужного.
"Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного - ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека", – сказал президент.
"Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной", – добавил Зеленский.