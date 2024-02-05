Зеленский впервые публично заявил, что размышляет об отставке Залужного

Президент Владимир Зеленский заявил, что "размышляет" над заменой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также перезагрузкой направления руководства страной.﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1, сообщает Украинская правда.

Зеленского попросили прокомментировать сообщения СМИ о возможной отставке Залужного.

"Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного - ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека" , – сказал президент.