Зеленский признал патовую ситуацию на фронте: Это факт

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация фронте зашла в тупик из-за задержек с поставками военной техники.﻿﻿ Об этом Зеленский сказав в интервью итальянскому телеканалу Rai1, сообщает Украинская правда.

По словам президента, "что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт", потому что "были задержки с техникой, а задержки означают ошибки".

"Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов недостаточно, нам нужны современные технические средства" , – заявил Зеленский.

При этом он отметил, что военно-морская операция "принесла положительные результаты".

"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматическая часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно" , - подчеркнул президент.

Он также заявил, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед, ее удалось остановить.