Зеленский: В случае уменьшения помощи от США будет новый геополитический расклад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад". Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Тg1, сообщает Украинская правда.
"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины - ред.) останется такой же", – сказал он.
Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.
"В Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад. Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", – добавил Зеленский.