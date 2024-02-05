Зеленский: В случае уменьшения помощи от США будет новый геополитический расклад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад".﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Тg1, сообщает Украинская правда.

"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины - ред.) останется такой же" , – сказал он.

Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.