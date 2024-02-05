В Палате представителей США выступили против помощи Израилю

Правление Комитета Палаты представителей США против крупного пакета помощи Израилю, поскольку это может привести к кризису.﻿ Об этом говорится на странице Кокуса Свободы в соцсети X (Twitter), пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Отмечается, что Байден подается предполагаемому давлению с целью предложить еще более крупный, но теперь неоплаченный пакет помощи Израилю.

"Когда у нашей страны ежемесячный дефицит в 200 млрд долларов и государственный долг в 34 трлн долларов, Америка не должна и не обязана брать взаймы для поддержки Израиля. Особую тревогу вызывает то, что поскольку нам придется брать взаймы, мы одновременно облагаем налогами и занимаем деньги для финансирования ХАМАС, а также финансируем всю политику Джо Байдена, ставящую под угрозу американский народ, такую как его беспрецедентный пограничный кризис" , - написано в заявлении.