В Сенате США представили новый законопроект о финансировании помощи Украине
В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Согласно тексту законопроекта, общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов, из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов – для поддержки Израиля.
Предполагается, что из пакета помощи Украине около 20 млрд долларов будет направлено на замещение складов в самих Штатах, и около 14 млрд долларов пойдут на закупку нового оружия у американских компаний для ВСУ.
Президент США в специальном обращении призвал принять новый законопроект и пообещал в случае принятия подписать его в кратчайшие сроки.
"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии России. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление (диктатора РФ Владимира – ред.) Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и издержки для Америки вырастут", - заявил Байден.