В России провалился под лед и затонул вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, который принадлежал МЧС России, провалился под лед и затонул в Онежском озере. Его обломки обнаружили спасатели в 11 км от берега, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

В ранее определенном районе поиска примерно в 20 км от села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину. Предварительно, вертолет при крушении пробил лед и пошел на дно, именно поэтому в воде перестал работать аварийный маяк, что затруднило поиски.

Утром работы на месте катастрофы продолжат водолазы, глубина в этом месте может достигать 40-50 метров.

В МЧС отметили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета, они неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.

Вчера вечером, 4 февраля, стало известно, что вертолет Ми-8 из состава Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ "исчез с радаров", пролетая над Карелией. На его борту находились три человека. Борт, как пишут российские Telegram-каналы, летел из Петрозаводска в город Витегра Вологодской области.