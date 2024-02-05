Курс валют НБУ на 5 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 5 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 4 февраля, понизился до уровня 37.57 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 40.88 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 4.13 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 26 коп до 47.92 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.90 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 10 коп до 9.48 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.569800
|EUR
|Евро
|40.879700
|RUB
|Рубль
|0.413160
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.924000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.895100
|PLN
|Польский злотый
|9.476600