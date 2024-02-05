Курс валют НБУ на 5 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 5 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 4 февраля, понизился до уровня 37.57 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 40.88 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 4.13 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 26 коп до 47.92 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 43.90 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 10 коп до 9.48 за 1 польский злотый.