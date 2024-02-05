В Нацбанке объяснили падение курса доллара в январе

В январе 2024 года ситуация на валютном рынке Украины постепенно улучшалась на фоне затухания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года.﻿ Об сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его словам, если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько уменьшился по сравнению с декабрьскими значениями, но оставался значительным - на уровне 150 млн долларов, то во второй половине месяца он снизился до 80 млн долларов. Обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения - с начала года он укрепился на 1,2%.

Имеющийся объем международных резервов позволяет НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и далее, сказал Гелетий во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный отметил, что главные предположения базового сценария обновленного макропрогноза НБУ - уменьшение рисков безопасности с 2025 года и сохранение достаточного объема международного финансирования.