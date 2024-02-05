Оккупанты активизировались на Авдеевском направлении, ВСУ отбили более 40 атак – Генштаб

Российские оккупационные войска активизировались на Авдеевском направлении – ВСУ отразили 44 атаки. Всего за сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 5 февраля.

Всего враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Домашнее, Большой Бурлук, Каменка, Колодязное, Синковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области; Авдеевка, Новомихайловка, Екатериновка, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.