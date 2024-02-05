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РФ за сутки потеряла 800 военных и 18 артисистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла 800 военных и 18 артисистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 810 своих военных, 5 танков, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 389 560 (+810) человек,
  • танков − 6 348 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 822 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 9 349 (+18) ед,
  • РСЗО − 979 (+0) ед,
  • средств ПВО − 664 (+1) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 412 (+19) ед,
  • специальной техники – 1 486 (+7) ед.

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