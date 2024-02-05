РФ за сутки потеряла 800 военных и 18 артисистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 810 своих военных, 5 танков, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 389 560 (+810) человек,
- танков − 6 348 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 11 822 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 9 349 (+18) ед,
- РСЗО − 979 (+0) ед,
- средств ПВО − 664 (+1) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 412 (+19) ед,
- специальной техники – 1 486 (+7) ед.