РФ за сутки потеряла 800 военных и 18 артисистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 810 своих военных, 5 танков, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили: