Зеленский внес в Раду продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующие законопроекты №10456 и №10457 зарегистрированы на сайте ВРУ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Отметим, что как военное положение, так и мобилизация сейчас действуют в Украине по меньшей мере до 14 февраля 2024 года. Но этот правовой режим, как предлагает глава государства, продлят еще на 90 дней. Соответственно до 14 мая 2024 года.

Как этот процесс происходит

Сначала президент Украины подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Верховную Раду. После чего их рассматривает Комитет по обороне, а уже потом голосование в зале (необходимо минимальное количество голосов - 226+). В итоге президент подписывает законы об утверждении своего указа.

Добавим, что с началом полномасштабной агрессии РФ военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевали уже неоднократно. И это уже будет уже десятое голосование парламента с начала большой войны.