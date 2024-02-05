США авиаударами уничтожили или повредили 84 из 85 иранских целей в Ираке и Сирии – CNN

Соединенные Штаты уничтожили или повредили 84 из 85 целей в Сирии и Ираке во время серии авиаударов, которые они нанесли в пятницу в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух анонимных представителей Минобороны США, сообщает Европейская правда.

По словам собеседников из Пентагона, все, кроме одной из 85 целей, были "уничтожены или функционально повреждены".

Полный анализ после ударов все еще продолжается, но один из чиновников заявил CNN, что нет никаких признаков того, что во время операции погибли члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент США Джо Байден заявил журналистам, которые путешествовали с ним в штат Невада в воскресенье, что эти удары направлены на сдерживание и подрыв деятельности боевиков в регионе.

Это был первый случай, когда Соединенные Штаты нанесли удары одновременно в обеих странах. В список целей входили центры управления, разведывательные центры, склады ракет, ракетные установки, склады для хранения беспилотников и тому подобное.