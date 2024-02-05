У Зеленского опровергли его слова о "патовой ситуации" на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI не говорил о "патовой" ситуации на фронте. Комментируя сухопутную часть операций, в частности, контрнаступление на юге он описал это как "стагнацию". Об этом в комментарии журналистам сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
"В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть сделок завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге", - отметил Никифоров.
Он подчеркнул, что это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую".
"Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы", - сказал Никифоров.
Также он предоставил оригинал ответа президента Украины в интервью телеканалу RAI:
"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект - мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, - мы ее провели позитивно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки - это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией - мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире".