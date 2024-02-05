У Зеленского опровергли его слова о "патовой ситуации" на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI не говорил о "патовой" ситуации на фронте. Комментируя сухопутную часть операций, в частности, контрнаступление на юге он описал это как "стагнацию". Об этом в комментарии журналистам сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"В интервью президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте. Говоря об итогах летних действий, Владимир Зеленский заявил, что их морская часть дала положительный результат: Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть сделок завершилась стагнацией. Речь идет конкретно о контрнаступательных действиях на юге" , - отметил Никифоров.

Он подчеркнул, что это не дает права описывать в целом ситуацию на фронте как "патовую".

"Украина продолжит деоккупацию своих территорий. В будущем призываем внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы" , - сказал Никифоров.

Также он предоставил оригинал ответа президента Украины в интервью телеканалу RAI: