Посол в США объяснила, когда Сенат может рассмотреть помощь Украине

Американский Сенат может 7 февраля проголосовать за законопроект о пакете международной помощи США, в том числе для Украины. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Европейская правда.

"Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет" , – написала она.

Маркарова также подтвердила информацию о распределении средств в пакете поддержки Украины, который предусматривает выделение нашему государству 60 млрд долларов.

На оборонные расходы предусмотрены 50,43 млрд долларов, из которых:

а) 48,4 млрд долларов – Министерству обороны США на дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года включительно, а именно:

19,85 млрд долларов – на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

13,8 млрд долларов – на перевооружение Украины через закупку оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд долларов – на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки;

8 млн долларов – для Генерального инспектора Министерства обороны для продолжения надзора за помощью Украине со стороны США.

б) 1,6 млрд долларов для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров в противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническом обслуживании и поддержке;

в) 300 млн долларов на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

г) 100 млн долларов на поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

На экономическую / финансовую / гражданскую и ядерную безопасность Украины предусмотрено 9,654 млрд долларов, включая: