Франция вызывает посла РФ из-за гибели волонтеров в Херсонской области - BFMTV

Посол России во Франции Алексей Мешков будет вызван в этот понедельник, 5 февраля, в Министерство иностранных дел Франции. Об этом говорится в сообщении канала BFMTV, ссылающегося на дипломатический источник, сообщает Европейская правда.

Послу должны заявить об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли двое французских гуманитарных работников в Украине.

Париж "также осудит возобновление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, через несколько дней после того, как Министерство вооруженных сил обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, касающейся Франции.

Напряженность в отношениях между Францией и Россией в последнее время возросла, когда Москва обвинила Францию в "милитаристском безумии" после объявлений о новых поставках оружия Киеву.

Франция также ожидает, что станет мишенью для новой волны российской дезинформации, в то время как в феврале ожидается визит президента Эмманюэля Макрона в Украину.