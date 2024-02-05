Бизнес озабочен развертыванием мобильных постов ТЦК на границе – ассоциация

Правоохранительные органы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) начали развертывать мобильные посты перед пунктами пропуска через государственную границу Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации по ситуации с мобилизацией, сообщает Лига.Бизнес.

"Сотрудники осуществляют проверки документов у водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку через госграницу, а также выдачу повесток с приказом яв иться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

Это приводит к образованию дополнительных очередей на государственной границе, панике среди работников компании, которые уполномочены на осуществление соответствующих перевозок. Ведь даже если водитель забронирован сейчас, перед перебронированием работник может быть несколько дней/недель не на броне" , — говорится в сообщении ЕБА, которая является одним из самых влиятельных и крупнейших объединений бизнеса в Украине.

Такая ситуация усложняет логистику для бизнеса, следствием которой, по мнению ЕБА, может стать потеря доверия от международных заказчиков, расторжение контрактов, потеря заказов, увольнение работников и даже остановка производственной деятельности компаний.

Ассоциация также обратилась к Верховной Раде и министру экономики Юлии Свириденко обратить внимание на предостережения бизнеса в контексте мобилизационного законодательства и не принимать законопроект №10449 в действующей редакции без доработок.

В пресс-релизе упоминаются два момента, к которым у бизнеса есть претензии – вручение дистанционных повесток и наложение ограничений в судебном порядке.

"Во-первых, судебная система и так крайне перезагружена и если добавить в суды рассмотрение и этих дел, то вопросы скорости принятия судебных решений могут стать еще более серьезными. Во-вторых, сейчас страна требует большой работы в контексте налаживания работы с верховенством прав – поэтому важно, чтобы и в таких делах верховенство права имело место" , — сообщила ЕБА.

И в третьих, ЕБА просит продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников.