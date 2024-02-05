Минэкономики обнародовало перечень авто, подпадающих под "налог на роскошь"

Минэкономики опубликовало список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Всего 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Отметим, сумма налога составляет 25 тыс. грн. Уплатить его необходимо: физическим лицам – в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации

Под налог подпадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.