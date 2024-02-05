В Грузии заявили, что задержали взрывчатку из Украины, которую везли в РФ

Служба безопасности Грузии сообщила, что задержала груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы, часть из них должны были доставить в Воронеж, сообщает Украинская правда.

Служба безопасности Грузии сообщает, что задержала груз с шестью взрывными устройствами.

По данным спецслужбы, взрывчатку привезли из Одессы, через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, владельцем которого является гражданин Украины.

Спецслужба считает, что ее планировалось вывезти в Россию, а именно в Воронеж, через КПП "Дарьял".

"Позже по просьбе заказчика решение было изменено и фигуранты пытались вывезти за пределы страны из указанного пункта один из контейнеров, в котором были размещены три взрывных устройства. А второй контейнер с тремя взрывными устройствами оставили в Тбилиси" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что процесс остановили в момент, когда взрывчатка должна была пересечь грузино-российскую границу.

Спецслужба считает, что к ввозу указанных взрывных устройств на территорию Грузии, их перемещению по всей территории причастны 7 человек из Грузии, 3 из Украины и 2 из Армении.

Процесс, по данным спецслужбы, организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского районного Одесского районного совета в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, который родом из города Батуми.

Следствие считает, что о заложенной взрывчатке знал только Шарашидзе. Сообщается, что он активно отслеживал перемещение взрывных устройств из-за пределов Грузии.

"Установлено, что взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку военного назначения С-4, которая активируется с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Также в контейнеры поместили 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства было установлено одинаковое количество электронных таймеров срабатывания, в которых уже было запрограммировано время срабатывания.