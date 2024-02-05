В Авдеевке нет уличных боев – Барабаш

В Авдеевке на Донетчине уличных боев нет, российские оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи города. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Громадське радіо.

"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города — да. Но это не городская застройка, это не улицы города" , — заявил Барабаш.

Напомним, накануне журналист Юрий Бутусов заявил, что российские оккупанты продвинулись в зону застройки Авдеевки Донецкой области и в городе продолжаются уличные бои.