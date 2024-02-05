Британская разведка проанализировала проблемы в России с расходами на войну

Разведка Великобритании считает, что РФ придется снизить вклад в фонд, который все больше используется для финансирования ее войны в Украине из-за несоответствия между запланированными бюджетными доходами и расходами, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 5 февраля.

В ведомстве считают, что вряд ли Россия достигнет планируемой цели доходов в бюджете на 2024 год. Вероятно, российскому правительству понадобятся другие меры по финансированию своих расходов.

Как отмечается, у российского правительства есть амбициозные планы увеличить расходы на 26% в 2024 году. Эти планы опираются на ожидания роста доходов на 22%, с тем что доходы от нефти и газа возрастут почти на 25%.

"Похоже, что правительству нужно будет уменьшить вклад в Фонд национального благосостояния и увеличить налоги внутри страны и увеличить долг, чтобы финансировать запланированные расходы" , – говорится в обзоре. ﻿

Британские аналитики утверждают, что такая политика почти наверняка негативно скажется на экономике в средне- и долгосрочной перспективе посредством сохранения инфляционного давления и сдерживания экономического роста.

Там также обращают внимание, что Фонд национального благосостояния якобы предназначен для обеспечения благосостояния российского народа, но он все больше используется для финансирования российского вторжения в Украину, в то время как стоимость его активов упала на 10% в 2023 году.