"Укрнафта" готовится к строительству первой в этом году скважины

Компания "Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м. Об этом заявил директор компании Сергей Корецкий, сообщает Лига.Бизнес.

Прогнозный начальный дебит нефти – 26,5 тонны в сутки.

"Это первая из 30 скважин, которые Укрнафта планирует начать бурить с привлечением собственного бурового оборудования в 2024 году" , – заявил Корецкий.

Бурение запланировано для разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и последующей его эксплуатации.

Строить скважину будет филиал компании – "Укрнафта Бурение" – с помощью собственного бурового станка ZJ-40 грузоподъемностью 225 тонн.

Сейчас буровой станок, которым работали на предыдущем объекте компании, перевозят на площадку, бурение начнется в ближайшее время.

"Укрнафта" до 1 марта 2024 года продолжила отбор партнеров для совместной разработки 21 месторождения: десяти — на западе Украины и одиннадцати — на востоке. Отмечалось, что сотрудничеством уже заинтересовались 25 компаний из Украины, а также семи стран Европы и Северной Америки.

За 2023 год благодаря внедрению организационно-технических мероприятий Укрнафта" дополнительно добыла 144 300 тонн нефти и 106 млн куб. м природного газа, на прошлой неделе сообщила пресс-служба компании.

В частности, 26 объектов выведено из бездействия, выполнено 122 капитальных ремонта скважин (КРС), 15 колтюбинговых операций и другие работы.

В прошлому году компания добыла почти 1,41 млн тонн нефти с конденсатом и 1,09 млрд кубометров газа, природного и нефтяного. Это +3% и +6% к прошлогодним показателям добычи.

Также "Укрнафта" ввела в эксплуатацию восемь новых скважин на Западе и Востоке страны.