"Укрнафта" готовится к строительству первой в этом году скважины
Компания "Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м. Об этом заявил директор компании Сергей Корецкий, сообщает Лига.Бизнес.
Прогнозный начальный дебит нефти – 26,5 тонны в сутки.
"Это первая из 30 скважин, которые Укрнафта планирует начать бурить с привлечением собственного бурового оборудования в 2024 году", – заявил Корецкий.
Бурение запланировано для разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и последующей его эксплуатации.
Строить скважину будет филиал компании – "Укрнафта Бурение" – с помощью собственного бурового станка ZJ-40 грузоподъемностью 225 тонн.
Сейчас буровой станок, которым работали на предыдущем объекте компании, перевозят на площадку, бурение начнется в ближайшее время.
"Укрнафта" до 1 марта 2024 года продолжила отбор партнеров для совместной разработки 21 месторождения: десяти — на западе Украины и одиннадцати — на востоке. Отмечалось, что сотрудничеством уже заинтересовались 25 компаний из Украины, а также семи стран Европы и Северной Америки.
За 2023 год благодаря внедрению организационно-технических мероприятий Укрнафта" дополнительно добыла 144 300 тонн нефти и 106 млн куб. м природного газа, на прошлой неделе сообщила пресс-служба компании.
В частности, 26 объектов выведено из бездействия, выполнено 122 капитальных ремонта скважин (КРС), 15 колтюбинговых операций и другие работы.
В прошлому году компания добыла почти 1,41 млн тонн нефти с конденсатом и 1,09 млрд кубометров газа, природного и нефтяного. Это +3% и +6% к прошлогодним показателям добычи.
Также "Укрнафта" ввела в эксплуатацию восемь новых скважин на Западе и Востоке страны.