Глава дипломатии ЕС прибыл в Варшаву: обсудят Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник прибыл в Польшу для переговоров, среди прочего, об Украине, сообщает Европейская правда.
В Варшаве у Борреля запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".
"Польша продемонстрировала большую солидарность, оказывая поддержку Украине во всех измерениях, включая военное", – отметил Боррель.