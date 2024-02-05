Глава дипломатии ЕС прибыл в Варшаву: обсудят Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник прибыл в Польшу для переговоров, среди прочего, об Украине, сообщает Европейская правда.

В Варшаве у Борреля запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".

"Польша продемонстрировала большую солидарность, оказывая поддержку Украине во всех измерениях, включая военное" , – отметил Боррель.