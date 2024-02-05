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Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов почти на 25% – МВД

Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов почти на 25% – МВД
Фото: t.me/synegubov

На минувшей неделе интенсивность вражеских обстрелов увеличилась почти на четверть. Россияне атаковали Украину более 1500 раз.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Зафиксированы атаки более 570 населённых пунктов. Больше всего – в Запорожской области.

В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения.

"Первые на места обстрелов прибывают спасатели и полицейские. Ликвидируют последствия вражеского огня, разбирают завалы, документируют военные преступления и помогают пострадавшим гражданам", - отметил министр.

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