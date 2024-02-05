Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов почти на 25% – МВД

На минувшей неделе интенсивность вражеских обстрелов увеличилась почти на четверть. Россияне атаковали Украину более 1500 раз.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Зафиксированы атаки более 570 населённых пунктов. Больше всего – в Запорожской области.

В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения.