В Украину приехал министр иностранных дел Португалии

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо в понедельник прибыл с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.

"Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины" , – отметил он.

Министры приехали поездом в Киев. Их визит – двухдневный, а на повестке дня – война и восстановление Украины, сообщили отдельно в португальском МИД.

Muito bom estar de novo em #Kyiv, desta vez com o meu colega João Costa para reiterarmos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia.

Very good to be back in #Kyiv, with my colleague Education Minister João Costa, to reiterate our support for Ukraine's reconstruction.

???????????????????? https://t.co/ebYTYSmN6B — João Cravinho (@JoaoCravinho) February 5, 2024

Кравиньо приезжал в Украину для празднования Дня независимости в 2022 году.

В мае 2023 года в Португалию с визитом наведался глава МИД Дмитрий Кулеба, где проводил переговоры с Кравиньо. Тогда стало известно, что Португалия не будет передавать Украине свои F-16, но готова помочь с обучением пилотов.