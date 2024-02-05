В Украину приехал министр иностранных дел Португалии
Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо в понедельник прибыл с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.
"Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины", – отметил он.
Министры приехали поездом в Киев. Их визит – двухдневный, а на повестке дня – война и восстановление Украины, сообщили отдельно в португальском МИД.
Кравиньо приезжал в Украину для празднования Дня независимости в 2022 году.
В мае 2023 года в Португалию с визитом наведался глава МИД Дмитрий Кулеба, где проводил переговоры с Кравиньо. Тогда стало известно, что Португалия не будет передавать Украине свои F-16, но готова помочь с обучением пилотов.