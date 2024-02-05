На Купянско-Лиманском направлении РФ усиливает штурмовые группы – спикер ВСУ

За сутки Силы обороны на Лимано-Купянском направлении ликвидировали около 200 окупантов, на Бахмутском - более 90. На отдельных участках фронта РФ усиливает штурмовые группы, но признаков подготовки к более активным боевым действиям нет. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает Укринформ.

Он отметил, что по всей полосе ответственности ОСУВ "Хортица" обстановка остается напряженной, однако контролируемой.

"За прошедшие сутки на Лиманском направлении противник совершил 9 авиаударов, используя штурмовики Су-34, управляемые авиабомбы и армейскую авиацию. Также враг 27 раз использовал FPV-дроны и совершил 627 обстрелов по позициям наших защитников... Нашим защитникам удалось ликвидировать - убить и ранить - 199 окупантов и уничтожить еще 45 единиц техники" , - сообщил Евлаш.

На Бахмутском направлении, заметил спикер, враг пытается переходить к локальным, но безуспешным штурмам. Сейчас очень сложные погодные условия, что затрудняет движение техники и пехоты, поэтому в приоритете у врага "мясные штурмы".

"Малые пехотные группы под прикрытием сначала артиллерии, а затем уже FPV-дронов выходят на "мясные штурмы", которые отражаются нашими защитниками. Так, за минувшие сутки противник нанес 71 удар дронами-камикадзе по позициям украинских военных в районе Бахмута и провел 406 обстрелов" , - добавил спикер.

Евлаш сообщил, что на Бахмутском направлении ликвидировано 92 кафира, уничтожено 58 единиц ВВТ, один склад с боеприпасами и два укрытия противника.

Спикер отметил, что враг испытывает нехватку своих боеприпасов и пытается компенсировать их за счет поставок из Северной Кореи.

Отвечая на вопрос, есть ли признаки подготовки врага к более активным боевым действиям, Евлаш сообщил, что пока они не фиксируются. В то же время, на отдельных участках враг усиливает свои штурмовые группы.

"Пока как таковой подготовки к серьезным наступательным действиям по всем направлениям мы не наблюдаем, однако на некоторых участках фронта враг опрокидывает свои подразделения, снимает их с других, менее приоритетных участков, продолжает готовить резервы для будущего участия в боевых действиях" , - сообщил Евлаш.

Он добавил, что в связи с большими потерями врага, время подготовки мобилизованных существенно сократилось. Да, если они раньше тратили на подготовку своих пехотинцев 3-4 месяца, то сейчас вдвое меньше.