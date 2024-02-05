В результате удара по Лисичанску погиб чиновник "ЛНР"

Во время обстрела пекарни в захваченном РФ Лисичанске Луганской области якобы со стороны ВСУ погиб так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко, сообщает Украинская правда.

"Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко" , – сообщили пропагандистские ресурсы РФ.

Гауляйтер оккупированной Луганщины Леонид Пасечник подтвердил гибель коллаборанта. По его словам, "во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко".

Позже гауляйтер Лисичанска Эдуард Сахненко сообщил, что во время удара по пекарне погибли еще два местных депутата-коллаборациониста - Артем Тростянский и Иван Жушма.

Напомним, оккупанты в субботу заявили об обстреле пекарни в захваченном РФ Лисичанске Луганской области якобы со стороны ВСУ и гибели 28 "мирных жителей". Украинская сторона не комментировала происшествие.