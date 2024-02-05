Кличко прокомментировал возможную отставку Залужного

Киевский городской голова Виталий Кличко высказал свое мнение в контексте обсуждения отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и предупредил, что общество не уверено в положительных последствиях смены военного руководства, сообщает Украинская правда.

"Во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием. Как военный в войну генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле..." , – заявил Кличко.

По его словам, в вопросе отставки главнокомандующего "политика может перевесить здравый смысл и интересы государства".

Кличко выразил надежду, что власть понимает серьезность шагов, которые планирует и ответственность за это.

"Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И с этим надо считаться. И прекратить наконец политические интриги и внутреннюю борьбу" , – отметил он.

Кличко добавил, что единственное, за что сегодня нужно бороться, это победа Украины в войне против агрессии России.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил. И, как сообщили УП несколько источников в команде президента и в военных кругах, в Офисе президента также консультируются о замене начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.