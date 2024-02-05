В январе зафиксирован рекордный экспорт за время вторжения – Минэкономики

В январе 2024 года Украина вышла на рекордный за время широкомасштабного вторжения показатель физических объемов экспорта - отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции﻿. Об этом заявили в министерстве экономики, сообщает Экономическая правда.

"Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта. В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это лишь на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года.

Из них 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом" , - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в январе к загрузке в портах Большой Одессы направилось первое судно, застрахованное от военных рисков по страховке UNITY. Стоимость страховки указанного судна - 0,75% от стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия BCGI, добавили в министерстве.

"Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом восстановления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и на большую выручку. Это станет возможным, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять морем контейнеры.

А это станет возможным только тогда, когда страховой рынок для морских перевозок восстановится. Поэтому для нас так важно, что страхование становится доступным и фактически используется для экспорта украинской продукции" , - добавила Свириденко.

Программа страхования судов Unity, которую правительство Украины реализует совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT, призвана удешевить страхование морских перевозок зерна и других важных продовольственных товаров в территориальных водах Украины, что будет способствовать в том числе увеличению объемов украинского экспорта, напомнили в министерстве.

Общий объем покрытия по программе составляет 50 млн долларов.

"По подсчетам, предложенный механизм страхования позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что в свою очередь позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4 млрд грн" , - говорится в сообщении.

В правительстве рассчитывают, что в перспективе подобные страховые инструменты будут расширены и на другие виды экспорта.