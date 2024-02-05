Вступление Швеции в НАТО: депутаты от партии Орбана бойкотировали голосование

Депутаты от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана бойкотировали парламентское заседание по вступлению Швеции в НАТО, что приведет к дальнейшему торможению присоединения страны к Альянсу.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Члены партии Орбана "Фидес" не пришли на заседание в понедельник, которое венгерская оппозиция созвала для ратификации вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора.

Следующая возможность ратификации будет 26 февраля, когда парламент Венгрии вернется после зимних каникул.

Венгрия – единственная страна НАТО, которая не ратифицировала заявку Стокгольма.

Премьер Орбан говорит, что его правительство поддерживает вступление Швеции, но соответствующий законопроект застрял в парламенте с середины 2022 года.

Законодатели венгерской правящей партии, которые находятся под жестким контролем Орбана, пообещали отложить ратификацию до визита премьер-министра Швеции в Будапешт, который они считают необходимым для того, чтобы загладить вину Стокгольма за якобы критику относительно отступления Венгрии от демократии.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, шведский премьер-министр приедет в Будапешт" , – заявил "Фидес".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе заявил, что предпочитает приехать в Венгрию только после того, как парламент в Будапеште примет решение о ратификации шведского членства.