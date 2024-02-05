Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16

Нидерланды готовят для передачи Украине еще шесть многоцелевых истребителей F-16, доведя их общее число до 24, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила в соцсети Х министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество составляет ранее обещанные Украине 24 F-16" , — написала она.

Министр подчеркнула, что "превосходство в воздухе имеет важное значение для противодействия российской агрессии".

Defensie gaat 6 extra F-16's gereedstellen voor levering aan Oekraïne. Daarmee komt het totaal op 24 F-16’s. Luchtoverwicht van ???????? is essentieel om de Russische agressie tegen te gaan.https://t.co/IdKB2WSGSu#StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 5, 2024

Как сообщалось, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в комплекте к истребителям F-16 Украина получит и ракеты с дальностью поражения целей на 300-500 км.