Полиция с ТЦК ищет диверсантов в Оболонском районе Киева

В Оболонском районе города Киева представители Оболонского ТЦК, полиции Киева и 129 батальона теробороны ищут российских диверсантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве.

"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия с участием представителей сектора обороны №1 города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного управления Национальной полиции в Киеве, по выявлению диверсионно разведывательных групп врага".