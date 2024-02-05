Боррель рассказал о подготовке 13-го пакета санкций против России

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Польшу 5 февраля рассказал о подготовке 13-го пакета санкций против России, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Боррель подтвердил, что новый пакет готовится и будет касаться "многих людей и институтов, компаний из разных стран, которые участвуют в обходе санкций".

"Окончательной договоренности между странами-членами (по санкциям. – Ред.) еще нет", – добавил он, объяснив отказ говорить о будущих ограничениях подробнее.

"Но новый пакет санкций против России появляется ежемесячно для того, чтобы наказать тех, кто несет ответственность за агрессию против Украины и за экономические схемы, которые позволяют России продолжать кормить свою военную машину", – заверил топ-дипломат ЕС.

СМИ ранее узнали, что ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт к своему 13-му пакету санкций против России.

Как утверждалось, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

Ожидается, что санкции будут приняты до второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.