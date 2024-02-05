СМИ: Российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку"

Несмотря на санкции против РФ, миллионы баррелей топлива из российской нефти все еще импортируются в Великобританию, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на два отдельных исследования.

Великобритания является одной из многих западных стран, которые запретили импорт нефти и нефтепродуктов, происходящих из России, пытаясь уменьшить количество доходов, которые Москва может получить от ископаемых видов топлива.

Но два отдельных отчета, которые получила компания BBC, свидетельствуют о том, что правила нефтепереработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, попадать в Британию.

Эта "лазейка в нефтепереработке" означает, что такие страны, как Индия и Китай, которые не ввели санкции против Кремля, могут легально импортировать российскую нефть и перерабатывать ее в нефтепродукты, такие как авиационное топливо и дизельное топливо, заявил Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Затем эти государства экспортируют эту продукцию в Британию или страны ЕС.

"Проблема этой лазейки заключается в том, что она увеличивает спрос на российскую нефть и позволяет увеличить объемы продаж, а также повышает их цену, что увеличивает средства, поступающие в военную копилку Кремля", – сказал Исаак Леви, руководитель отдела европейско-российской политики и энергетического анализа CREA.

В отдельной исследовательской работе кампания Global Witness подсчитала, что в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Большая часть импортируемого топлива – 4,6 миллиона баррелей – это авиационное топливо, которое, по мнению исследователей группы, использовалось в каждом 20 авиарейсе в Британии.

Согласно эксклюзивным данным CREA, предоставленным ВВС, в течение первых 12 месяцев действия запрета на поставки российской нефти с декабря 2022 года нефтепродукты, импортируемые Британией, были получены из российской нефти на сумму 569 млн фунтов стерлингов.

В обоих отчетах утверждается, что так называемая лазейка косвенно обеспечила Кремлю более 100 млн фунтов стерлингов налоговых поступлений.

В них также сказано, что основная часть импорта поступала в основном с трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии – Jamnagar, Vadinar и New Mangalore, а также с девяти других в нескольких странах, включая Китай.

Большинство оценок, сделанных CREA и Global Witness, были основаны на анализе данных о поставках нефти, полученных от аналитической компании Kpler, а данные о ценах – на основе данных Евростата и некоторых других источников.

И CREA, и Global Witness заявили, что оба исследования основаны на предположениях, и признали наличие проблем и ограничений при анализе такой торговли.

Данные Международного энергетического агентства показывают, что импорт российской нефти в Индию вырос после начала войны в Украине.

Напомним, Лондон призовет европейские государства прекратить импорт российского сжиженного природного газа из-за опасений, что он может оказаться в энергетической системе Британии.

Великобритания объявила о намерении отказаться от российской нефти в марте 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России.