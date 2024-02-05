Министр по делам ветеранов Украины написала заявление об отставке
Юлия Лапутина решила подать в отставку с должности министра по делам ветеранов Украины. Ее заявление поступило в Верховную раду, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook.
"В Верховную раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", - написал Стефанчук.
При этом он отметил, что заявление Лапутиной рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады.
Что известно о Лапутиной
Стоит заметить, что Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Она получила психологическое и педагогическое образование.
С 1992 года она начала службу в Службе безопасности Украины, была оперуполномоченной подразделения контрразведки.
Позже служила старшим офицером в Центре специальных операций "А" СБУ.
Лапутина помогала оборонять Украину после начала российского вторжения в 2014 году. Занималась разведкой и не только.
25 марта 2020 года получила звание генерал-майора и стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.
Уже 18 декабря 2020 года ее назначили министром по делам ветеранов Украины.
Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.