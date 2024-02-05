В Польше не исключают любых сценариев в развитии войны России против Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает любых сценариев в дальнейшем развитии войны России против Украины, и Польша должна быть готова к ним, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Super Express.

Министра спросили, допускает ли он худший сценарий развязки в российско-украинской войне – поражение Украины и начало подготовки Россией агрессии против стран восточного фланга НАТО, в частности Польши.

"Я допускаю все сценарии, и абсолютно серьезно воспринимаю худшие из них. Такова роль министра обороны в ситуации, в которой мы сейчас находимся", – ответил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация очень напряженная не только в европейском регионе, но и на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

"Нужно быть готовым ко всем сценариям. Поэтому мы проводим аудит, делаем выводы и заполняем пробелы, в частности в вопросе вооружения. Большие закупки – это очень важно, но важно и индивидуальное оборудование для солдат", – отметил министр, добавив, что после смены правительства уже заключены контракты на 19 млрд злотых, преимущественно с польским оборонпромом".

Напомним, в начале февраля глава Генштаба Румынии призвал готовиться к возможной войне с Россией в будущем. В то же время премьер-министр не согласился с его заявлением.