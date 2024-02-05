Антикорпуционный комитет рекомендует доработать законопроект о мобилизации

Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила член комитета Виктория Сюмар.

"Комитет признал законопроект таким, что содержит коррупционные риски снова: и потому, что Кабмин будет определять кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизован. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости.

И по неясности какие документы нужно предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И потому, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника".

По словам Сюмар, в законопроекте все выписано "опять не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции… мы предложили как его доработать".