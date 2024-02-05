Генштаб: ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, а также отразили атаки окупантов вблизи Белогоровки на Луганщине и поразили два пункта управления противника, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Россияне активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 105 боевых столкновений. Также враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Хриновка, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Товстодубово, Волковка, Волфин, Могрица, Грабовское, Пономаренко Сумской области; Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки вблизи Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись 20 населенным пунктам, среди них Волшебное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавные Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон и Очаков Николаевской области.