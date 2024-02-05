ОВА: Российские войска обстреляли Сумскую область, есть погибший

Российская армия обстреляла город Ворожба в Сумской области; погиб мужчина, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Отмечается, что в 17 часов россияне обстреляли из РСЗО город Ворожба. Зафиксировано 8 взрывов.

"В результате обстрела погиб 40-летний мужчина, его мать — травмирована. Также травм получил еще один человек" , — говорится в сообщении.

По предварительной информации, повреждены пять жилых домов, хозяйственные здания, электрические сети, интернет-связь.

На месте работают соответствующие службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.