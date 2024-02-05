У короля Британии Чарльза диагностировали рак

У короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали онкологическое заболевание, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Букингемский дворец.

Отмечается, что король начал регулярное лечение сегодня, 5 февраля.

Он продолжит выполнять государственные обязанности, но к лечению отойдет от публичной деятельности.

В заявлении дворца сказано, что король "остается вполне положительно настроенным по своему лечению и с нетерпением ждет возвращения к выполнению полноценных государственных обязанностей как можно скорее".

"Его Величество решил сообщить о своем диагнозе, чтобы предотвратить спекуляции, и надеясь, что это будет способствовать пониманию общественностью всех людей в мире, которые болеют раком" , — говорится в заявлении дворца.

Король отложит свои публичные выступления и ожидается, что другие старшие члены королевской семьи помогут заменить его во время лечения.

Хотя Чарльз приостановит свои общественные мероприятия, 75-летний король продолжит выполнять свою конституционную роль главы государства.

Никаких подробностей о стадии рака или прогноза пока нет.