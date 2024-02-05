Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

Сегодня Юлия Лапутина решила подать в отставку с поста министра по делам ветеранов Украины. Президент Зеленский прокомментировал это решение, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

Как рассказал президент, он вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудил ужесточение политики героев и политики ветеранов в Украине. Речь идет о том, с какими проблемами ветераны сталкиваются в гражданской жизни.

"При всем уважении к госпоже министра, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно" , - сказал Зеленский.

Что известно о Лапутине

25 марта 2020 года она получила звание генерал-майора и стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины. Уже 18 декабря 2020 ее назначили министром по делам ветеранов Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

А 5 февраля 2024 г. она сообщила, что подала заявление об отставке.