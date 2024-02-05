ВАКС посадил директора "Львовского арсенала" под неполный домашний арест
Высший антикоррупционный суд применил к директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать определенное в постановлении жилье с 12 часов дня до 8 часов утра, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" в Telegram.
По информации ОО, также Збитнев должен будет соблюдать ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, воздержаться от общения с определенными следствием лицами, а также носить электронный браслет.
Прокурор просил назначить стражу с залогом в более 268 млн грн. Защита же просила не назначать меру пресечения вообще или назначить домашний арест на 20 часов ежесуточно: с 12 часов дня до 8 часов утра следующего дня.
27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы было сообщено о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
По версии следствия, Збитнев в этой схеме отвечал за:
- заключение контракта со словацким посредником, компанией Sevotech;
- отправку коммерческого предложения в Минобороны, подписание контракта с Минобороны на 100 тысяч мин и дополнительного соглашения к нему;
- отправку писем, необходимых для их заключения и осуществления предоплаты, а также в дальнейшем осуществление перечисления 35% из уплаченной предоплаты на счета компании Sevotech.