ВАКС посадил директора "Львовского арсенала" под неполный домашний арест

Высший антикоррупционный суд применил к директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать определенное в постановлении жилье с 12 часов дня до 8 часов утра, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" в Telegram.

По информации ОО, также Збитнев должен будет соблюдать ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, воздержаться от общения с определенными следствием лицами, а также носить электронный браслет.

Прокурор просил назначить стражу с залогом в более 268 млн грн. Защита же просила не назначать меру пресечения вообще или назначить домашний арест на 20 часов ежесуточно: с 12 часов дня до 8 часов утра следующего дня.

27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы было сообщено о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

По версии следствия, Збитнев в этой схеме отвечал за: