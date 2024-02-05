В СБУ приняли кадровые решения после расследования Bihus.Info

Служба безопасности Украины 5 февраля заявила, что руководство приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности после расследования Bihus.Info о незаконной слежке за журналистами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы".

Также в СБУ указывают, что среди клиентов наркодилеров обнаружены отдельные сотрудники "Bihus.Info".

В частности сообщают об операторе, которая фигурировала в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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