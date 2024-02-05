Министр обороны Норвегии призвал готовиться к возможному конфликту с Россией

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал страну быть готовой к возможному конфликту даже после завершения полномасштабной войны России против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает VG, он сказал во время лекции в Военном обществе Осло вечером 5 февраля.

Глава норвежского оборонного ведомства подчеркнул, что в РФ были уничтожены ростки демократии, и "ничто не указывает на то, что Россия станет такой, как мы".

"Тех немногих россиян, которые осмеливаются протестовать, бросают в тюрьму или отправляют на войну. Там их используют как пушечное мясо. Там нет оппозиции, нет свободы прессы, нет гражданского общества, которому разрешено представлять любую контрсилу против все более авторитарного режима", – добавил он.

Грам подчеркнул, что такая Россия "останется с нами надолго", а значит, даже после завершения войны в Украине угроза с ее стороны будет сохраняться.

"Мы должны быть готовы к тому, что Россия может переоценить свои планы и то, где она размещает свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО", – добавил глава Минобороны Норвегии.

В связи с этим он подчеркнул важность увеличения инвестиций в оборону, учений и улучшения совместимости норвежских вооруженных сил с союзниками в Альянсе.

Напомним, похожие заявления в последнее время прозвучали от военных многих других стран.

К примеру, министр обороны Германии предполагает, что Россия может напасть на кого-то из членов НАТО через 5-8 лет.

А главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.