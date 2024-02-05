Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

В Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зелеский, сообщает Офис президента.

По его словам, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет . Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", - сказал Зеленский.

Президент считает, что сейчас необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей" , - подчеркнул он.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.

В частности, в законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только.

Основным пунктом в документе также вопросы брони для работников предприятий.