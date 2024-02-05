Украина и Нидерланды провели очередной раунд переговоров о "гарантиях безопасности"

Представители Украины и Нидерландов 5 февраля провели в Киеве третий раунд переговоров по двусторонним обязательствам по безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил Офис президента.

Во время переговоров Украина и Нидерланды "основательно обсудили доработанный проект соответствующего соглашения по безопасности и согласовали позиции по отдельным элементам документа", говорится в сообщении.

Также, как утверждается, представители "отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения".

Украинскую группу возглавлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Других деталей переговоров в Офисе президента не привели.

Напомним, переговоры о "гарантиях безопасности" с Нидерландами начались в октябре 2023 года.

Также известно, что Киев приближается к заключению аналогичного соглашения с Германией и Францией.