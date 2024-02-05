СМИ: В Боснии и Герцеговине начался суд над лидером боснийских сербов Додиком

Суд Боснии и Герцеговины 5 февраля начал рассмотрение по существу дела против президента Республики Сербской Милорада Додика, зачитав ему обвинения в невыполнении распоряжений Высокий представителя Кристиана Шмидта, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает портал Klix.ba.

Судья по делу Додика Сена Узунович зачитала обвинительный акт по делу Додика, которому инкриминируют невыполнение приказа Шмидта об отмене двух антиконституционных законов Республики Сербской.

Ранее адвокаты Додика неоднократно пытались перенести начало процесса, заявляя процессуальные ходатайства. Теперь же суд может перейти к рассмотрению доказательств и заслушиванию свидетелей. Следующее заседание назначено на 21 февраля.

На заседании 5 февраля защита ходатайствовала об отзыве судьи Узунович, заявляя о ее политической предвзятости. Этот вопрос рассмотрит коллегия судей.

Напомним, в прошлом году законодатели Республики Сербской проголосовали за два закона: приостановление действия решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и прекращение публикации указов и решений Высокого представителя в официальной газете.

Эти решения Высокий представитель признал не соответствующими Дейтонским соглашениям и аннулировал их. Но Додик демонстративно проигнорировал это и даже угрожал арестовать Шмидта, если он приедет в РС.

Милорад Додик, имеющий тесные связи с Россией, настаивает на отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины, пережившей