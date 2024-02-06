В Белгородской области РФ заявили об атаке беспилотников, повреждены здания
В ночь на 6 февраля в городе Губкин Белгородской области России прогремели взрывы, власти заявляют об атаке дронов. Об этом заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.
По его словам, в результате падения беспилотника и его последующей детонации пострадавших нет.
Повреждения получили четыре частных домовладения: выбиты окна, посеченные кровли, фасады и ограждения.
Позже в Минобороны РФ заявили, что перехватили над Белгородской областью семь беспилотников.