Курс валют НБУ на 6 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 6 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 февраля, понизился до уровня 37.55 за 1 доллар.

Евро подешевел на 51 коп до 40.37 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп до 4.12 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.16 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 69 коп до 43.20 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.32 за 1 польский злотый.