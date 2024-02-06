Курс валют НБУ на 6 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 6 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 5 февраля, понизился до уровня 37.55 за 1 доллар.
Евро подешевел на 51 коп до 40.37 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 1 коп до 4.12 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.16 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 69 коп до 43.20 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.32 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.554400
|EUR
|Евро
|40.374700
|RUB
|Рубль
|0.412440
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.160800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.200700
|PLN
|Польский злотый
|9.319600