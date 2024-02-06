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Курс валют НБУ на 6 февраля

Курс валют НБУ на 6 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 6 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 февраля, понизился до уровня 37.55 за 1 доллар.

Евро подешевел на 51 коп до 40.37 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп до 4.12 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.16 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 69 коп до 43.20 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.32 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.554400 --0.015
EUR Евро 40.374700 --0.505
RUB Рубль 0.412440 --0.001
GBP Фунт стерлингов 47.160800 --0.763
CHF Швейцарский франк 43.200700 --0.694
PLN Польский злотый 9.319600 --0.157

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