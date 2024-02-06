Конкурентка Трампа на республиканских праймериз попросила о защите

Кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли подала заявку на защиту в Секретную службу из-за увеличения количества угроз, которые она получила.﻿﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

Хейли является крупнейшим соперником Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году.

Журналистам WSJ Хейли подтвердила заявку на защиту:

﻿﻿ "У нас было много проблем. Это не помешает мне делать то, что я должна делать".

Просьба о защите была подана федеральным чиновникам. Журналистам не ответили на вопрос какие именно угрозы она получала.

В конце прошлой недели в Колумбии, что в Южной Каролине, неизвестную женщину схватил сотрудник частной охраны Хейли, когда она пыталась выбежать на сцену.

На ее мероприятиях также были протестующие, расстроенные тем, что Хейли поддерживает Украину и Израиль.