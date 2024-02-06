Министр юстиции отреагировал на слежку СБУ за журналистами Bihus.Info

Министр юстиции Денис Малюська на фоне скандала со слежкой за журналистами-расследователями Bihus.Info считает, что в Украине необходимо усилить контроль за действиями спецслужб, сообщает Украинская правда.

"Пересмотрел сюжет BIHUS.Info. Горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за "работу" спецслужбы...

По Закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, президент и прокуратура. Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента. Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация ВСЕХ ветвей власти. Имхо, нам нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны" , – заявил Малюська.

В то же время, считает министр, в работе за рубежом (в РФ в частности) и на фронте СБУ - "красавчики", там все хорошо и трогать их не стоит.

По мнению Малюськи, учитывая внимание международных медиа, прикованное к Украине, у Украины есть не более суток, чтобы показать "правильную реакцию" и сделать "правильные месседжи".

Слежка за журналистами Bihus.Info: что известно

16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

5 февраля журналисты-расследователи из Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежения за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ. Судя по видео, к установке техники, вероятно, привлекали и департамент оперативно-технического обеспечения СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.